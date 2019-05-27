مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 8381 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 21.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8381.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وصافولا، وبوبا العربية، وبوان، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، والجوف، وباتك، والمراكز، ودور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 9.55% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، والجزيرة، والمراكز هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء, والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 50.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3413.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 72 صفقة.