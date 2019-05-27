"رينو" تدرس عرض "فيات كرايسلر" للاندماج

قالت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إن مجلس إدارتها قرر دراسة عرض الاندماج الذي قدمته شركة فيات كرايسلر الأمريكية الإيطالية لصناعة السيارات " باهتمام".
وأضاف مجلس إدارة الشركة أن الاندماج قد يعزز من موقع رينو الصناعي، ويوجد قيمة مضافة للتحالف بين رينو وشركتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين .
وقال مصدر بالحكومة الفرنسية إن باريس، التي تمتلك حصة تقدر بـ 01ر15 % من رينو، إنها مستعدة لدراسة المقترح.
وأضاف المصدر إن الحكومة الفرنسية سوف تبدى " اهتماما بصورة خاصة للوظائف والوضع الصناعي ومصالحها المتعلقة بالملكية" وأوضح أن أي اندماج يجب أن يتم " في إطار التحالف " مع نيسان وميتسوبيشي، الذي تضرر بسبب اعتقال الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو ونيسان كارلوس غصن في اليابان.
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