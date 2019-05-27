دار سوثبي للمزادات يفتتح صالات جديدة ويعرض أعمالا فنية بارزة

أعاد دار سوثبي للمزادات بنيويورك فتح صالاته بمعرض بعد فترة طويلة من عملية إعادة تصميم ونقل.

وتبلغ المساحة الجديدة لدار المزادات أكثر من ثمانية آلاف متر مربع لتقدم عددا من اللوحات المهمة لرسامين من بينهم بابلو بيكاسو وكلود مونيه قبل عرضها للمزاد في وقت لاحق من الشهر.

والغرض من المعرض المقام في أبر إيست سايد بنيويورك هو سحر المشترين المحتملين ولكنه مفتوح أيضا أمام الجمهور العام مجانا.

وأراد المهندس المعماري شوهي شيجيماتسو جعل صالات العرض الجديدة قطعة فنية في حد ذاتها، وليس مجرد غرفة مليئة بالأعمال الفنية. ولدى الغرف في المبنى الجديد أسقف مرتفعة لتوفر المزيد من المساحة للمجموعات واللوحات الكبيرة.

ولدى صالات العرض غرف خاصة منفصلة يمكن للزبائن الحصريين إنجاز أعمال بعيدا عن أعين الجمهور.