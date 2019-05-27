حاكم مصرف لبنان يري "إشارات إيجابية" في إصلاحات الموازنة وقطاع الكهرباء

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إن الإصلاحات في الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء "إشارات إيجابية" وإن الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة البنانية.

وقال سلامة أيضا "المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف "وجدت لدى فخامة الرئيس تفهما كاملا لهذا التوجه".

وتخفض مسودة ميزانية 2019 العجز إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018. ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ يبلغ حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية إن الميزانية تتضمن خطة حكومية لخفض حوالي 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

ومن المتوقع أن تُكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019 اليوم في جلسة يترأسها عون، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة. وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.