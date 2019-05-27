10 آلاف مستفيد من مبادرة سند الزواج

استكمالا لجهود برنامج "سند محمد بن سلمان" في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجا من بناء أسرهم، أعلن البرنامج استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة "سند الزواج" للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين أكثر من عشرة آلاف مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.
وتعد مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.
ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة إلى أن التسجيل لا يزال متاحا، حيث يمكن التقديم من خلال زيارة موقع المبادرة.
يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقا من حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات، التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.
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