«الشرقية»: حفلات فنية وعروض حية خلال أيام العيد

أعلن المهندس فهد الجبير؛ أمين المنطقة الشرقية، أبرز تفاصيل برنامج "موسم عيد الفطر 1440"، الذي تشارك فيه أمانة المنطقة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة.

وأوضح أنه ستتم إقامة عديد من الفعاليات أبرزها الحفلات الفنية، التي تنطلق ثاني أيام العيد، وتستمر حتى اليوم الرابع، وهي مخصصة للعائلات والأفراد، فيما تحتضن المراكز التجارية خلال أيام العيد عروضا مسرحية مباشرة للأطفال تضم شخصياتهم المفضلة، إضافة إلى الفعاليات التعليمية المصاحبة والمسابقات التفاعلية أيضا.

وأشار أمين المنطقة، إلى أنه ستتم إقامة فعالية "مدينة العيد" وهي مهرجان العيد الرئيس في المدينة، ويستهدف أعدادا كبيرة من الزوار، ويحتوي المهرجان على عروض حية وغنائية، إضافة إلى مناطق طعام مميزة، وسيقام من أول أيام العيد حتى اليوم الخامس.