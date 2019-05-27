من الأسماء: نَجْلاء

يحلو لكثيرين تسمية بناتهم باسم: (نجلاء)، فما معنى هذا الاسم؟ وورد في قول الشاعر خالد الفيصل: تهزمني النجلا وأنا ند فرسان، ومعنى نجلاء في قوله: "تهزمني النجلا...". واسعة العينين حسنتهما تؤكد ذلك المعاجم اللغوية – كالمصباح والمختار والوسيط يقال: نَجِلَ نَجَلا: اتسعت عينه وحَسُنَت، يقال: هو أَنْجَل، وهي نَجْلاء، والجمع نُجْل، ونِجَال.

ويقال: طعنة نَجْلاء: واسعة، وليلة نَجْلاء: طويلة.. كما في الوسيط و"نَجْلاء" في الأصل صفة مُشبهة تفيد الثبوت والدوام النسبي ثم سُمّي بها فصارت علما على أنثى. وجاء في المصباح: "(النَجَل) بفتحتين: سَعَةُ العين وحُسْنها و(عين نَجْلاء)...".

يتبين أنَّ (نَجْلاء) اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة على وزن (فَعْلاء) وهذا الاسم عربي صحيح ومعناه الواسعة العين، مع جمالها – والمذكَّر (أَنْجَل) وكلا الاسمين في الأصل صفة مشبهة تدل على سعة العين فهذا الاسم يكون علماً وصفة للمرأة واسعة العينين.