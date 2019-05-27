السبع: 3 ضربات هزمت الخليج

لم يجد علي السبع، مدير فريق الخليج لكرة القدم، سببا مقنعا لإهدار لاعبي فريقه ضربات ترجيحية خلال لقاء الحسم أمام الحزم في إياب ملحق الصعود والهبوط ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فشل الخليج في الصعود وبقي في دوري الدرجة الأولى.

وأهدر محمد المطوع، حسين جواد، وقاسم لاجامي ثلاث ركلات خلال ركلات الترجيح، حيث تمكن الحزم من الفوز 3 /2 بعد تعادل الفريقين بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 2/2.

وقال لـ"الاقتصادية" السبع إن "ضياع الضربات وعدم التركيز أدى إلى ذلك، فاللاعبون تدربوا بشكل جيد لهذه الضربات، لكن لا نعلم كيف ضاعت".

ووجه السبع اللوم لبعض اللاعبين، وقال "بعض اللاعبين متمرس في ذلك، ونحن نضع اللوم على لاعبي الخبرة. طلبنا من اللاعبين الذين باستطاعتهم التسديد أن يتقدموا، لكن التسديد لم يكن كما ينبغي. قد تكون هناك رهبة من ضربات الترجيح، فالكل يعلن أنها مباراة مصيرية، ولو أضاع اللاعب ضربة من الضربات فسيكون لذلك تأثير سلبي. أعتقد أن ضربات الترجيح تعتمد على الحظ أيضا، لكن مع التركيز قد يكون أمر إيجابي".

وزاد "كنا نمني أنفسنا بالصعود من جديد إلى دوري الأضواء، خاصة أن الفريق قدم مباراة كبيرة ذهابا وإيابا، وكان الأقرب إلى التعادل في الرس، وفي سيهات سجل الفريق وتعادل ووصل إلى الوقت الإضافي، ورغم أن الحزم عاد إلى التسجيل، إلا أن اللاعبين استطاعوا العودة من جديد والوصول إلى ضربات الترجيح. الفريق كان قادرا على الفوز والصعود، وبصراحة الحزم فريق جيد، لكن استطعنا أن نجاريه ونتفوق عليه كثيرا في المباراتين. مع الأسف، كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. نبارك للحزم بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين".

من جهته، رفض فوزي الباشا، رئيس النادي، الحديث عن مباراة الحزم، وقال "مباراة وانتهت".

وأضاف "كل ما في الأمر أن الحظ عاندنا في مباراة الإياب كما عاندنا ذهابا".

وعن ما يتردد أن هناك بوادر زيادة عدد الأندية في الدوري الموسم المقبل، ما يعطي الخليج فرصة أكبر للصعود، قال الباشا "نسمع كما يتحدث البعض، وبصراحة نتمنى أن تكون هناك زيادة، لكن ننتظر أجندة الموسم المقبل، ونستطيع أن نضع برنامج الفريق إن كانت هناك زيادة أو عدمها".