الركبان: «ذئب» التعاون فأل خير

برر عبدالله اليوسف، المتحدث الرسمي لنادي التعاون، قرار الإدارة بتغيير شعار النادي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ليكون متوافقا مع تميمة النادي "الذئب"، وقال "تغيير الشعار جاء موافقا مع التميمة الخاصة للنادي وهي الذئب، ولأجل التطوير المستقبلي في عملية التسويق واعتماد الشعار ليكون علامة تجارية خاصة بنادي التعاون وتتوافق مع مراحل التطوير التي تنتهجها إدارة النادي كان اختيار الشعار".

وأضاف "الشعار الذي انتهى الآن هو بدا مع صعود التعاون للدوري السعودي للمحترفين عام 2009، وقتها كان هناك طلب من رابطة دوري المحترفين بتغيير الشعار، والآن بعد مرور عشر أعوام نحاكي التطور من خلال تغيير جديد آخر لشعار النادي". وكشف اليوسف، "كنا نتناقش في الشعار منذ ما يقارب من 30 يوما، وكانت الفكرة من فترة طويلة، لكن جلسنا خلال ما يقارب شهر لدراسة النماذج المعروضة، وتم الاستقرار على هذا الشعار الذي تم تدشينه بصفة رسمية".

وأوضح اليوسف أن فكرة تغيير الشعار بسبب التميمة، وقال "الموسم الماضي تم فرض التمائم على الأندية، بحيث كل ناد له تميمة خاصة به، ونحن في التعاون تميمتنا هي الذئب، ولا بد أن يكون الشعار متوافقا مع التميمة".

من جهته، أوضح عبدالرحمن الركبان مصمم الشعار المعتمد، أن التميمة الموجودة في الشعار هي من اختيار إدارة النادي، وقال "أصبحت فأل خير عليهم".

وأضاف "طلبوا أن تكون التميمة موجودة في الشعار الجديد، وأيضا في منتصف الشعار تم وضع حرف (T)، يرمز لأول حرف لنادي التعاون، أما القالب العام للشعار هو درع يمثل القوة".

وبين الركبان أنه تم تصميم الشعار قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي تحصل عليه الفريق لأول مرة في إنجاز تاريخي، وقال "بعد تحقيق البطولة تم التعديل على الشعار وإضافة نجمة ترمز إلى الإنجاز والتفوق، وتم وضع النجمة خلفية للذئب الموجود في الشعار".