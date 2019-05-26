"أنابيب السعودية": تغطية كامل الخسائر المتراكمة بتحويل 126 مليون ريال من حساب علاوة إصدار الأسهم إلى حساب الأرباح

بالإشارة إلى إعلان الشركة في تداول بتاريخ 21 يناير 2019 (الموافق 15 جمادى الأولى 1440 هجري) بخصوص إتباع و تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20٪ أو أكثر من رأس المال ، تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن تعديل مركزها المالي من خلال تغطية كامل الخسائر المتراكمة البالغة 126,793,725 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 (الموافق 24 ربيع الآخر ، 1440 هجري) والتي تمثل 24.86٪ من رأس مال الشركة البالغ ريال 510,000,000.

ويعود سبب التغطية الكاملة للخسائر المتراكمة إلى تحويل مبلغ قدره 126,793,725 ريال سعودي من "حساب علاوة إصدار الأسهم" إلى "حساب الأرباح / الخسائر المحتجزة" وفقًا لما أقرته الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07-05- 2019 (الموافق 02-09-1440).

نتيجة لذلك ، بلغت قيمة الخسائر المتراكمة المسجلة في 31 ديسمبر 2018 صفر.