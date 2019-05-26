"أسمنت حائل": توقف خط الإنتاج للصيانة والأثر المالي سيظهر في قوائم الربع الثاني

أعلنت شركة أسمنت حائل عن توقف مجدول لخط الإنتاج بغرض الصيانة السنوية للفرن وطاحونة المواد الخام وذلك إعتباراً من 26 مايو 2019م وسيتم الإعلان عن استئناف العمل بخط الإنتاج لاحقاً بعد اكتمال عملية الصيانة، وأن أي أثرمالي لهذا التوقف سيظهر في قائمة الدخل للقوائم المالية للربع الثاني للسنة المالية 2019 م، علماً بأن طواحين الأسمنت وخط التعبئة ستظل في العمل لذلك لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء.