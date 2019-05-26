أعلنت شركة أسمنت حائل عن توقف مجدول لخط الإنتاج بغرض الصيانة السنوية للفرن وطاحونة المواد الخام وذلك إعتباراً من 26 مايو 2019م وسيتم الإعلان عن استئناف العمل بخط الإنتاج لاحقاً بعد اكتمال عملية الصيانة، وأن أي أثرمالي لهذا التوقف سيظهر في قائمة الدخل للقوائم المالية للربع الثاني للسنة المالية 2019 م، علماً بأن طواحين الأسمنت وخط التعبئة ستظل في العمل لذلك لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "أسمنت حائل": توقف خط الإنتاج للصيانة والأثر المالي سيظهر في قوائم الربع الثاني
أخبار الشركات- محلية
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- الرفع بإعادة هيكلة «حافز» خلال أشهر.. تطوير خدماته ودراسة أبعاده وآثاره
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة لحجاج الخارج بعد موسم العام الجاري
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- هواوي تتلقى ضربة موجعة أخرى
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
- «نوفارتس» تنتج أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ2.1 مليون دولار
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
أضف تعليق