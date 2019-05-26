الجبير يبحث مع سفراء المملكة المتحدة واليابان مستجدات القضايا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.