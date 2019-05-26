الغاز والتصنيع الأهلية توقع اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز

|أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز (شركة مساهمه سعودية مقفلة) – طرف ذو علاقة
|تاريخ اعلان الترسية
|1440-09-18 الموافق 2019-05-23
|موضوع العقد
|اتفاقية تصنيع وتوريد خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة
|تاريخ توقيع العقد
|1440-09-18 الموافق 2019-05-23
|قيمة العقد
|130,063,300 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة
|تفاصيل العقد
|اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز(شركة مساهمه سعودية مقفلة) لتصنيع وتوريد خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة
|مده العقد
|تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها، وتنتهي بانتهاء مدتها او انتهاء السقف المالي ايهما ينتهي اولاً، ويجوز للطرفين الاتفاق خطياً على تجديدها لمدة/مدد مماثلة او تمديدها لمدة يتفق عليها
|الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها
|سوف يظهر الأثر المالي لذلك على النتائج المالية للشركة خلال فترة الاتفاقية
|أطراف ذات علاقة
|المصنع السعودي لأسطوانات الغاز (شركة مساهمه سعودية مقفلة)،(طرف ذو علاقة - تمتلك فيها شركة الغاز والتصنيع الأهلية نسبة 37,57% من رأسمالها)، كما تنوه الشركة بأن الاستاذ سطام الحربي (عضو مجلس ادارة الشركة) يشغل عضوية مجلس ادارة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز ممثلا عن شركة الغاز والتصنيع الاهلية
|معلومات اضافية
|تعد هذه الاتفاقية من ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.، علماً أن هذه الاتفاقية اشتملت على حق الطرف الاول(شركة الغاز والتصنيع الأهلية) في المطالبة بتخفيض التكاليف متى ماقدم مايثبت إنخفاض مواد الخام بما يزيد أو يساوي مانسبته 10% وكذلك حق الطرف الثاني (المصنع السعودي لأسطوانات الغاز) في المطالبة بالتعويض متى ماقدم مايثبت أرتفاع مواد الخام بما قيمتة 10%، وذلك أثناء سريان الأتفاقية، من خلال ملحق تابع لهذة الإتفاقية ويوقع من قبل الطرفين
سيتم عرض هذه الاتفاقية على اجتماع الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للمصادقة عليه
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