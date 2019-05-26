الغاز والتصنيع الأهلية توقع اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز

معلومات اضافية

تعد هذه الاتفاقية من ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.، علماً أن هذه الاتفاقية اشتملت على حق الطرف الاول(شركة الغاز والتصنيع الأهلية) في المطالبة بتخفيض التكاليف متى ماقدم مايثبت إنخفاض مواد الخام بما يزيد أو يساوي مانسبته 10% وكذلك حق الطرف الثاني (المصنع السعودي لأسطوانات الغاز) في المطالبة بالتعويض متى ماقدم مايثبت أرتفاع مواد الخام بما قيمتة 10%، وذلك أثناء سريان الأتفاقية، من خلال ملحق تابع لهذة الإتفاقية ويوقع من قبل الطرفين سيتم عرض هذه الاتفاقية على اجتماع الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للمصادقة عليه