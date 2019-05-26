أعلن مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة ولاء للتامين التعاوني ، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 21/09/1440هـ الموافق 26/05/2019م.
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- "إيداع" تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني
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