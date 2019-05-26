"إيداع" تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة ولاء للتامين التعاوني ، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 21/09/1440هـ الموافق 26/05/2019م.