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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني

الاقتصادية من الرياض

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة ولاء للتامين التعاوني  ، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 21/09/1440هـ الموافق 26/05/2019م.

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