ضمن مشاريع «مدينة الفنون» .. مصر تحتضن أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط

ضمن المشاريع الضخمة، التي تقوم بها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون البلاد على موعد مع أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، التي تعد جزءا من "مدينة الفنون والثقافة" المنتظرة، التي تقع على مساحة 100 فدان، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتضم دار الأوبرا مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد، ومن المقرر افتتاحها بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة، فيما تضم المدينة الثفافية مركزا للإبداع الفني ومتحفا للفن الحديث، بجانب دار الأوبرا الجديدة، ومكتبة تسع لستة آلاف شخص، إضافة إلى قاعة عرض سينمائي مرتبطة بالأقمار الصناعية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته في «فيسبوك»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أمس الأول، جولة تفقدية لعدد من المشاريع الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها دار الأوبرا.

وأضاف أن السيسي اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشاريع وسير العمل بها، مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات، وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة، التي يتم إنشاؤها لتصبح "منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي".

وستضم مدينة الثقافة عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، إضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي من المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، بحسب المتحدث.

كما تفقد الرئيس المصري الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.

يذكر أن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، سجلت الجسر الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا في القاهرة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

ويبلغ عرض جسر محور روض الفرج المثير للإعجاب، بحسب وصف جينيس، 67.3 متر (220 قدما و9.6 بوصة)، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا، محطما الرقم السابق، الذي كان مسجلا لجسر في كندا بعرض 65.2 متر.

وقالت "جينيس" على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن الجسر المعلق الضخم يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ويسير في اتجاهين بكل منهما ست حارات مرورية، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

وأشارت الموسوعة العالمية إلى أن الجسر، الذي يقع شمالي القاهرة قرب وسط العاصمة المصرية، تم تصميمه وبناؤه من قبل شركة "المقاولون العرب" المصرية.

وأوضحت أن أربعة آلاف مهندس وفني وعامل شاركوا في بناء الجسر، الذي استهلك نحو مليون متر مكعب من الخرسانة، إضافة إلى 1400 كيلو متر من الأسلاك الفولاذية، لصنع 160 كابل تعليق.