مهرجان ليالي رمضان يواصل جذب الجماهير في الباحة

يواصل مهرجان ليالي رمضان في الأطاولة فعالياته وبرامجه، إذ استقبل المهرجان منذ مطلع شهر رمضان قرابة الخمسة آلاف زائر، وسط برنامج ترفيهي وثقافي شهد مشاركة مميزة من الجماهير.
وقدم المهرجان الذي تنفذه لجنة التنمية في الأطاولة، عديدا من البرامج الرمضانية منها برامج المسرح المفتوح، وعروض الأسر المنتجة، إضافة إلى أجنحة الجمعيات الخيرية والإنسانية، وأجنحة القطاعات الحكومية، وساحة ألعاب الأطفال، والجلسات الشعبية، والمسابقات المتنوعة التي تعنى بالشباب. وأوضح مسفر هطيل المشرف العام على فعاليات ليالي رمضان في الأطاولة عضو لجنة التنمية، أن البرامج التي تنفذها اللجنة تستهدف كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها ديوانية الآباء التي من خلالها تم تنفيذ عديد من الأمسيات الشعرية والندوات التاريخية والدينية وتلاوات قرآنية لأجمل الأصوات. وأشار إلى وجود عديد من البسطات الرمضانية المنتشرة في أركان السوق التي تقدم مختلف المنتجات من الأكلات الشعبية بأيدي شباب سعوديين، وكذلك قدمت عديدا من الفعاليات التي تستهدف الطفل، وكذلك النساء من خلال دارة الفتاة التابعة للجنة التنمية، مؤكدا أنه روعي في الفعاليات المزج بين الماضي والحاضر.
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