294 ألف وحدة دم جمعتها بنوك الدم السعودية من متبرعين خلال عام

تمكنت بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة من تجميع 294 ألف وحدة دم، عبر عدد من المتبرعين خلال عام 2018، حيث استحوذت بنوك الدم في المنطقة الشرقية على نحو 24 في المائة من المتبرعين، بـ69751 وحدة دم.

وفقا لإحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، نقلت بنوك الدم نحو 459.5 ألف وحدة دم للمرضى في جميع مناطق المملكة العام الماضي. واستطاعت بنوك الدم في منطقة مكة المكرمة تجميع نحو 50 ألف وحدة دم من المتبرعين، تليها منطقة الرياض بتجميع 39 ألف وحدة دم، تليها جازان بـ28807 وحدات، تليها عسير بـ25848 وحدة، تليها منطقة القصيم بـ20 ألف وحدة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في عدد وحدات الدم التي تم جمعها، حيث بلغ عددها نحو 964 وحدة خلال الفترة نفسها.

وبلغ عدد وحدات التبرع بالدم التي استقبلتها المدينة المنورة 14381 وحدة دم، تليها منطقة تبوك بـ11 ألف وحدة دم، تليها نجران بـ9346 وحدة، تليها منطقة الجوف بـ9128 وحدة دم، تليها حائل بـ8441 وحدة دم، تليها الباحة بـ7129 وحدة دم.

إلى ذلك دشنت وزارة الصحة تطبيق مبادرة "وتين" للتبرع بالدم، حيث تعد المبادرة غير ربحية، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة. كما تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم داخل المجتمع، وتسهيل إجراءات التبرع بالدم عن طريق تطبيق "وتين"، وسد حاجة بنوك الدم داخل المملكة، وإقامة حملات تبرع دورية، إضافة إلى تحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم.

وتسعى مبادرة تطبيق "وتين" التي دشنها وزير الصحة في وقت سابق إلى أن تصل جميع بنوك الدم داخل المملكة إلى الاكتفاء التام بحول الله، من خلال التبرع التطوعي بحلول عام 2020، وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق 12786 مستخدما، وعدد التبرعات من خلال تطبيق "وتين" 1897 تبرعا. ونظمت "وتين" ثماني حملات للتبرع بالدم، ووصل عدد المتطوعين في الحملة 140 متطوعا، ووصل عدد أكياس الدم التي أسهمت بها "وتين" من خلال الحملات 2099 كيس دم.