«البلديات»: 7 شركات تحت التأهيل لتطوير محطات الوقود على الطرق السريعة

أكدت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجود سبع شركات تحت التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بعد تسليم الوزارة 20 شركة شهادات تأهيل.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إحدى مبادراتها متمثله في برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق "مسار"، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

وبلغ عدد المحطات التي شملتها المبادرة بالتطوير 133 محطة، في حين يوجد 77 محطة تحت الإنشاء، حيث سيبلغ العدد الإجمالي للمحطات المطورة للشركات بنهاية العام الجاري، 210 محطات.

وأشارت المصادر إلى وجود سبع شركات تحت التأهيل، حيث يجري العمل على تنفيذ متطلبات الهوية المعتمدة لبرنامج "مسار"، متوقعة منح شركتين في عام 2019 للعمل على أرض الواقع في حال تم تطبيق الهوية المعتمدة.

وأوضحت أن حصة الشركات الخليجية من المحطات القائمة على الطرق الإقليمية ستة، إضافة إلى عشر محطات داخل المدن، كما سيتم افتتاح أربع محطات هذا العام، مؤكدا وجود مواقع على الطرق السريعة جار التفاوض عليها مع ملاكها.

وأوضح أن الشركات الخليجية هي أينوك، وأدينوك، ونفط عمان، مبينا أن شركة أينوك ستقوم بإنشاء 45 محطة على الطرق السريعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب المحطات الجديدة ستوجد على الطرق الرئيسة ذات الأولوية في هذه المرحلة، وهي الرياض / الدمام، والرياض / مكة المكرمة، ومكة المكرمة / المدينة المنورة (طريق الهجرة)، وجدة / مكة المكرمة. وأكدت أن هناك عقوبات ستطبق على الشركات المؤهلة في حال عدم التزامها بمعايير التأهيل وهي إلغاء شهادة التأهيل، وكذلك عدم تجديد الشهادة إذا انتهت صلاحيتها، إضافة إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في حال مخالفة لائحة محطات الوقود.

وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركاؤها من هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتحسين المشهد الحضري لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وتنظيم عملها وانتشارها والارتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين على الطرق الإقليمية.