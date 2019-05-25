بسبب الفيلة .. دولة تستعين بشركة هوليوودية لتحسين صورتها

كلفت حكومة بوتسوانا شركة علاقات عامة لها علاقات وطيدة مع هوليوود بمكافحة الدعاية السيئة الناجمة عن قرار بتسوانا البلد الواقع في جنوبي إفريقيا رفع الحظر عن صيد الفيلة.

وتشتهر شركة "42 ويست" في الغالب بعملها مع مشاهير صناعة السينما، ولكنها أبلغت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي بأنها ستعمل مع وزارة السياحة في بتسوانا.

ودافع رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي عن رفع حظر كان مفروضا على صيد الأفيال ما تسبب في غضب دولي من جانب المدافعين عن الحفاظ على البيئة، بحسب "الألمانية".

وقال ماسيسي في بيان إن الغضب "مفهوم ولكن ليس في محله"، مضيفا أن الصيد ليس مسموحا به سوى في "نطاق محدد للغاية وبأسلوب مسيطر عليه بإحكام".

وتابع الرئيس ماسيسي أنه في حين أن عدد الأفيال في كل إفريقيا يتراجع، فإنه ارتفع في بوتسوانا من نحو 50 ألفا في عام 1991 إلى أكثر من 130 ألفا اليوم.

وأضاف رئيس بوتسوانا إن الزيادة تسببت في "ارتفاع حاد في الاحتكاك الخطير بين الإنسان والأفيال"، ما أدى إلى مقتل كثير من الأشخاص أو إصابتهم وكذلك إلى دمار واسع النطاق للمحاصيل والماشية والممتلكات.