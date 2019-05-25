244.3 مليار دولار التجارة العربية - الصينية في 2018 .. ارتفعت 28 %

كشفت أرقام رسمية واردة من وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية، وصلت إلى 244.3 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 28 في المائة على أساس سنوي.
بحسب "الألمانية"، بلغت قيمة واردات الصين من الدول العربية 139.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 104.9 مليار دولار.
وخلال عام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 35.6 مليار دولار، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي، وبلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار، ما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق.
في الوقت نفسه، استثمرت الصين 1.2 مليار دولار في جميع القطاعات في الدول العربية.
في المقابل، أفادت بيانات رسمية أن قيمة التجارة بين الصين والدول الإفريقية بلغت 204.2 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس أن قيمة واردات الصين من الدول الإفريقية بلغت 99.3 مليار دولار، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت أن الصين قامت باستثمار مباشر قدره 3.3 مليار دولار في الدول الإفريقية خلال عام 2018، بزيادة 7 في المائة عن العام السابق عليه، فيما أقامت شركات صينية مشاريع قيمتها 78.4 مليار دولار في الدول الإفريقية خلال الفترة ذاتها، بزيادة 3 في المائة على أساس سنوي.
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