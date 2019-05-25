الحظر الأمريكي يثير مخاوف بشأن مستقبل «هواوي» وتخلي الشركاء

أثار الحظر على شركة الاتصالات العملاقة "هواوي" مخاوف بشأن مستقبل الشركة الصينية ما دفع عددا من شركائها حول العالم إلى التخلي عنها في ما يوضح بشكل قاطع التفوق الأمريكي في مجال التكنولوجيا.

يأتي ذلك في وقت تهيمن فيه الشركات الأمريكية على البرمجيات التي تستخدمها الشركات الصينية، وتتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بأن لها علاقات مع الجيش الصيني وتخشى أن يؤدي تركيب الشركة شبكات اتصالات في جميع أنحاء العالم إلى تعريض البيانات الحساسة للخطر. وتنفي هواوي هذه الاتهامات.

لكن أوجه القصور في البرمجيات الصينية تجعل هواوي ضعيفة وعرضة للخطر حتى على هذه الشبكات العالمية حيث تعتمد الشركة إلى حد كبير على البرمجيات الأمريكية لتشغيلها.

ومع ذلك، يمكن أن تكون الصين لاعبا هائلا في تقنيات الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات من دون سائق والتصنيع الآلي.

وحددت الحكومة الصينية هذه التقنيات كهدف للتنمية المستقبلية للدولة، وبرنامجها هذا مسؤول جزئيا عن الضغط الأمريكي على الصين في المجال التكنولوجي.

وقال كيني ليو، محلل التكنولوجيا لدى فيتش سوليوشنز: "نعتقد أن الصين في وضع قيادي لتصبح لاعبا أكثر نفوذا في مجال التقنيات التي ستحقق اختراقا كاسحا على مستوى العالم".

وأضاف أن التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين "سيسهم بشكل إيجابي في تطوير المشهد التكنولوجي العالمي".

إلى ذلك، أعلن أورس شايبي، المدير الإداري لهيئة الاتصالات السويسرية "سويس كوم"، أمس أنه لا يرى أي سبب لمقاطعة تسويق هواتف هواوي الذكية في المستقبل القريب، بعد قرار واشنطن وضع العملاق الصيني على القائمة السوداء.

وأكَّد شايبي، أن هواتف هواوي الذكية التي يتم تسويقها حاليا من قبل الهيئة التي يرأسها لا تزال مؤمنة في الحصول على الدعم والتحديثات من "جوجل".

ومع ذلك، أشارت هيئة الإتصالات السويسرية إلى أنها ستراقب الوضع عن كثب، علما بأنه إذا قطع عملاق كاليفورنيا خدماته لأجهزة الهواتف المحمولة هواوي، فإن الهيئة السويسرية ستكون مضطرة للتفكير في قطع مبيعات هواوي، التي تعد ثاني أكبر شركة هاتف محمول في العالم.

وذكر المشغلون السويسريون الآخرون أخيرا أنهم يتوقعون أن يبقوا أوفياء للعلامة التجارية الصينية في الوقت الحاضر.

وأعلنت "سن رايز"، التي اختارت "هواوي" لتنفيذ شبكتها "فايف جي"، أنها تعتزم مواصلة تعاونها مع المجموعة الصينية، غير أن رنينا مختلفا جاء من جانب شركة "سالت"، الثالثة في حجم سوق الاتصالات السويسرية، بقولها، إنه "في ضوء المعلومات المتاحة، لن نتخذ قرارا على الفور".

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي وهو ما تنفيه الشركة، وخففت إدارة ترمب موقفها قليلا تجاه هواوي في الأسبوع الحالي حيث منحتها ترخيصا لشراء سلع أمريكية حتى يوم 19 آب (أغسطس) للحد من الآثار السلبية على المستهلكين.

ومن الناحية العملية، ففي أقل من 90 يوما، لن تكون هواوي قادرة على استخدام نظام أندرويد العائد لـ"جوجل"، الذي يزود الغالبية العظمى من الهواتف في العالم الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد من التطبيقات، ومن بينها متجر التطبيقات، جوجل بلاي، وتطبيق بريد جوجل، وخرائط جوجل، لتصبح جميع تلك التطبيقات ممنوعة على الهاتف الصيني.

وعلاوة إلى ذلك، يصدر نظام أندرويد بانتظام تحديثات له تهدف إلى تأمين الهواتف من المقرصنين، ولعلاج بعض الثغرات، ويخشى ألا تتاح تلك التحديثات لمالكي هواوي.

لكن "أندرويد" أصدرت بيانا ذكرت فيه: "في الوقت الذي نلتزم فيه بمتطلبات الحكومة الأمريكية، فإن خدمات، من قبيل جوجل بلاي، وتأمين جوجل بلاي ستظل تعمل في هاتف هواوي الذي بيدك".

وعلى المدى المتوسط، هناك شك بشأن ما سيحدث، وربما يكون الوضع خلال تلك الفترة أكثر اضطرابا بالنسبة للشركة، وبالنسبة للمستخدمين، لأن عليهم أن ينتظروا ما الذي ستقرره "جوجل"، وأي خدمات ستمنعها، وفي أي وقت، ولم تصدر "جوجل" أي بيان بالتفاصيل، لكنها تبدو "ملتزمة بالأمر التنفيذي، وتراجع العواقب المترتبة على ذلك".