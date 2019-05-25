ترمب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات‭‭ ‬‬شركاتهم في الولايات المتحدة وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووصل ترمب إلى اليابان في وقت سابق اليوم في زيارة دولة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة. وبحلول المساء أضيء برج طوكيو سكاي تري بألوان علم الولايات المتحدة تكريما لترمب.

وبعد فترة وجيزة من استقبال رسمي لترمب في المطار حضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال في مقر إقامة السفير الأمريكي وليام هاجرتي. وقال البيت الأبيض إن الحفل أقيم بحضور رجال أعمال يابانيين من تويوتا ونيسان وهوندا وسوفت بنك وراكوتن.

وقال ترمب لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي. وكرر الرئيس الأمريكي انتقاده لسياسات البنك المركزي الأمريكي وقال إنها منعت اقتصاد بلاده من الوصول لأقصى حد ممكن من النمو.

وقال إنه يأمل في مناقشة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل.

وأضاف ترمب "كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات.. لا بأس.. ربما لذلك نعجبكم بهذا القدر الكبير".

وتابع قائلا "نأمل من خلال إبرام اتفاق أن نتمكن من معالجة عدم التوازن التجاري وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات من الولايات المتحدة وضمان العدالة والمعاملة بالمثل في علاقتنا".

والتجارة إحدى القضايا الأساسية التي تهم ترمب كما أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة يمثل السمة المميزة لجولاته بالخارج.

وسيلتقي ترمب مع رئيس الوزراء شينزو آبي غدا الأحد حيث يلعبان مباراة جولف ويحضران مباراة مصارعة يابانية (سومو) ثم يحضران مأدبة عشاء.

وتربط ترمب وآبي علاقة ودية يسعى رئيس الوزراء الياباني للتأكيد عليها في وقت تدرس واشنطن خلاله فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترمب تهديدا محتملا للأمن القومي.

* هوة الخلافات

من المرجح أن يناقش آبي وترمب التجارة خلال اجتماع رسمي يعقد الاثنين لكن وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي قال عقب إجرائه محادثات تجارية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في طوكيو اليوم إنه لا يتوقع التوصل لاتفاق شامل ولا حتى جزئي بشأن التجارة خلال القمة.

وقال الوزير الياباني إنه لم تتم مناقشة ما أعلنه ترمب من أن بعض واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال موتيجي للصحفيين بعد المحادثات "تفهمنا بعمق أكبر موقف كل منا بشأن التجارة. لكننا لسنا على اتفاق تام... هناك بعض الفجوات. علينا العمل لتضييق هوة خلافتنا".

وتخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مكلفة مع الصين احتجاجا على معاملة بكين للشركات الأمريكية بينما يتصاعد التوتر بينها وبين اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.

وسيكون ترمب أول زعيم أجنبي يستقبله إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو منذ توليه العرش في مطلع الشهر الجاري.

وضرب زلزال متوسط القوة شرق اليابان مما أدى لاهتزاز المباني في طوكيو قبل ساعات من وصول ترمب.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترمب رياضة الجولف غدا الأحد.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث أمواج مد عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال.