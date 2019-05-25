فيسبوك يخطط لإطلاق عملة رقمية جديدة

يخطط موقع "فيسبوك" لإطلاق عملة رقمية جديدة بحلول عام 2020.ويرغب عملاق التواصل الاجتماعي في البدء بتجريب العملة الرقمية التي يشار إليها من قبل العاملين بـ"العملة العالمية" في نحو 12 دولة.ويتوقع أن يشرع فيسبوك ببدء الإفصاح عن خططه في هذا الشأن خلال الصيف الحالي، وقد تحدث مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، مع محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني بهذا الخصوص بحسب بي بي سي.

وقد التقى زوكربيرغ بكارني الشهر الماضي لمناقشة الفرص والمخاطر المحتملة لإطلاق العملة الرقمية.وطلب فيسبوك مشورة بخصوص قضايا العمل والقوانين التي تحكم إطلاق العملة من سلطة النقد الأمريكية.وتجري الشركة أيضا محادثات مع شركات تعمل في تحويل العملات، حيث أنها تبحث عن وسائل أرخص لتحويل العملة لأشخاص لا يملكون حسابات بنكية.

يرغب فيسبوك بخلق عملة رقمية تؤمن طرقا رخيصة وآمنة للدفع دون الحاجة إلى حساب بنكي.ويريد موقع التواصل الاجتماعي كسر الحواجز المالية والتنافس مع البنوك وتقليل تكاليف المستهلكين.وظهرت أول تقارير عن هذا الموضوع في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.ويتعاون المشروع مع بنوك ووسطاء سيتيحون لمتداولي العملة إمكانية التبادل بينها وبين عملات نقدية. ويتوقع أن تطلق مجموعة صغيرة من المؤسسين رابطة مقرها في سويسرا خلال الأسابيع القادمة.