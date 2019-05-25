التجارة بين الصين والدول العربية تسجل نموا بنسبة 28 % 2018

كشفت أرقام رسمية واردة من وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية، وصلت إلى 3. 244 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 28 بالمائة على أساس سنوي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وبلغت قيمة واردات الصين من الدول العربية 4. 139 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 9ر104 مليار دولار أمريكي.

وخلال عام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 6ر35 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة الأعمال 8ر27 مليار دولار أمريكي، ما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق.

في الوقت نفسه، قامت الصين باستثمار 2ر1 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات في الدول العربية.