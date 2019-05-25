وصول ترمب إلى طوكيو في مستهل زيارة لليابان

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وهبطت طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في اليابان قرابة الساعة الخامسة مساء (08,00 ت غ).

وسيتخلل الزيارة لقاء بالامبراطور الجديد ناروهيتو يوم الإثنين، وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.

وأشاد مسؤولون يابانيون وأميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة" بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني.

وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترامب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا (غرب).

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته "ثلاث زيارات في كلا الاتجاهين خلال فترة زمنية قصيرة هي دلالة حقيقية على مدى قرب العلاقة".

وأشار دبلوماسي ياباني إلى أن كثرة التواصل بينهما "تعكس مستوى غير مسبوق في العلاقات الشخصية المقربة التي تربط بين الزعيمين الياباني والأميركي".