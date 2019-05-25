دراسة: الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم

كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم السبت، أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا العام الماضي نحو 2.3 مليار يورو في متاجر وأسواق أدوات التنظيف، لشراء مواد تنظيف وعناية، بداية من منظفات الأطباق وصولا إلى منظفات المنزل.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، فإن هذا يعادل إنفاق نحو 28.65 يورو للفرد.
وبوجه عام استهلك الألمان العام الماضي نحو 1.3 مليار عبوة لمنظفات الأطباق والأرضيات وعبوات التلميع. وبحسب الدراسة، كان الطلب الأكبر على منظفات الأطباق، حيث تم بيع نحو 217 مليون عبوة منها عام 2018 .
وجاء في المرتبة الثانية معطرات المراحيض وصناديق الطرد الملحقة بها، بينما حل في المرتبة الثالثة منظفات المنزل.
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