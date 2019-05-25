«فنون القصيم» تختم ملتقى شغف الفن بـ40 عملا إبداعيا

اختتمت جمعية الثقافة والفنون في القصيم ملتقى شغف الفن الأول الذي أقامته في مرسم عبير الخليفة التابع للجمعية في محافظة الرس، أمس الأول، بمشاركة أكثر من 30 فنانة تشكيلية من المنطقة لعرض التجارب الفنية ونقل الخبرات وممارسة الرسم وأساليب تطوير الأداء.

وأوضحت عبير الخليفة عضو لجنة الفنون التشكيلية في الجمعية المشرفة على الملتقى، أن إقامة الملتقى بهدف تنشيط الحراك التشكيلي النسائي في المنطقة لتميزه بوجود عدد كبير من الفنانات التشكيليات اللاتي يقدمن إبداعاتهن في هذا المجال، مشيرة إلى أن مثل هذه الفاعلية تدعم الحركة التشكيلية بجيل جديد من الفنانات اللاتي يحملن رؤية جديدة تستفيد من الخبرات السابقة وتؤسس لمعان وآفاق خلاقة في مضامير الفن التشكيلي، مقدمة شكرها لجمعية الثقافة والفنون في القصيم لاهتمامها بتنمية الوعي الفني لدى المجتمع، من خلال إقامة الملتقى لمد الجسور بين أجيال الفن التشكيلي وتوطيد العلاقات في الوسط الثقافي التشكيلي بين الفنانات. وبينت أن ملتقى شغف الفن حظي بمشاركة أكثر من 30 فنانة تشكيلية قدمن فيه 40 منجزا إبداعيا تنوعت الأعمال الفنية فيه بين الواقعية والتجريدية من أنامل الفنانات اللاتي استلهمن من تجاربهن الفنية، مؤكدة أن الملتقى يأتي تأكيدا لتوجه الجمعية لنشر الثقافة والفن وتعزيزا للدور الفاعل في التواصل مع فنانات الفن التشكيلي لتكون الجمعية حلقة الوصل بين الفنانات.