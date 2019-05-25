فنانون سعوديون وإماراتيون في ندوة للفنون الإسلامية

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى المملكة البارحة الأولى في جدة، ندوة عن الفنون الإسلامية، وذلك ضمن نشاط المجلس الثقافي الرمضاني شارك فيها عدد من الإعلاميين والفنانين السعوديين والإماراتيين. وتناولت الندوة مجموعة من المحاور المتعلقة بتعريف الفن الإسلامي والمصطلح الخاص بهذه الفنون، التي عرفت قديما في الأندلس وبقية البلدان الإسلامية.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية إتاحة المجال أمام الفنان للانتشار وتقديم العطاء المناسب في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بفن الخط الإسلامي والنقوش التي عرف بها كثير من الفنانين، وأهمية تأسيس قاعدة بحثية لخدمة الفن الإسلامي لتكون منطلقا للفنانين في دول الخليج العربي والعالم الإسلامي وإقامة تعاون مشترك بين السعودية والإمارات من أجل التواصل فيما بين الفنانين والتعريف بنتاجهم.

وفي ختام الندوة ألقى أحمد الطنيجي نائب سفير دولة الإمارات كلمة شكر فيها المشاركين في الندوة، ونوه بالجهود التي بذلها الجميع من أجل إنجاحها، معربا عن أمله في إقامة مزيد من الندوات للتعريف بهذا الفن الأصيلـ الذي يصور مرحلة مهمة من حياة الأمة الإسلامية.