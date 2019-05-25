غَنَّى الهَزَار – بفتح الهاءلا الهِزار – بكسر الهاء

يقول بعضهم: غنّى الهِزَار – بكسر الهاء، وهذا الضبط غير صحيح، والصواب: الهَزَار بفتحها وهو طائر حسن الصوت ذو ألحان متنوِّعة وأصله فارسيّ مُعَرَّب كما في المعجم الوسيط والرديف العربي هو "العَنْدَليب" كما في بعض المعاجم اللغويَّة؛ جاء في المصباح "الهَزَار – مثال: مَلام، قال الجوهري في باب العين: العَنْدَليبُ هو الهَزَار، والجمع هَزَارات.

فصاحب المصباح ينبّه على النطق الصحيح وهو "هَزَار" بفتح الهاء وينسب إلى الجوهري أنَّ الرديف العربي هو "العَنْدَليب" ويشتهر هذا الطائر بأنَّه يُغَنِّي ألحانا كثيرة.

إذَنْ: الهَزَار بفتح الهاء: طائر حسن الصوت ذو ألحان: فارسي مُعَرَّب، رديفه العربي: العَنْدَليب ويُسَمِّي كثيرون بهذين الاسمين.