في الاتفاق .. ولاية خالد «دبل»

أوضح عبدالرحمن الراشد رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الاتفاق، أنهم يدعمون ترشيح خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق لدورة جديدة تمتد لأربعة أعوام مقبلة، مشددا على أنه يتمنى أن يحظى بدعم كامل من قبل شرفيي النادي خلال المرحلة المقبلة، وقال "من خلال اجتماع الاسم راجعنا القوائم المالية في الدوري، التي ستنتهي قريبا خاصة في الموسم الأخير، إلى جانب التطرق للأمور الإدارية والفنية، بينما كان الملف الأهم يتعلق برئاسة الفترة المقبلة، الجميع تشاوروا ورأوا أهمية استمرار الدبل بالمجموعة التي معه، ونتمنى أن يحصل على الإجماع المطلوب"، مستبعدا أن يكون قد حدث خلاف مع الدبل، خلال الأعوام الماضية، وقال "دائما نتناقش في الأمور كافة وفي النهاية نخرج بوجهة نظر واحدة".

واجتمع أعضاء شرف نادي الاتفاق، أمس للتباحث حول مستقبل الإدارة المقبلة، التي قد تخلف مجموعة الدبل، تزامنها مع نهاية دورته، إذ حضر 30 من جملة 45 شرفيا، وجهت لهم رقاع الدعوة تقدمهم عبدالرحمن الراشد رئيس هيئة أعضاء الشرف، ونائبه عبدالرحمن البنعلي، هلال الطويرقي، عدنان المسحل، أحمد بن علي، يوسف السيد، وبدر عبدالكريم.

من جهته، جدد خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، تأكيده أنهم سيدعمون رؤية أعضاء الشرف فيما يتعلق بمستقبل النادي، وقال "الإدارة الحالية قدمت اعتذارها عن مواصلة العمل مكتفية بنهاية التكليف، سنقف مع القرارات التي سيتخذها الشرفيون، سندعم أي رئيس يتم اختياره لقيادة الاتفاق".

يشار إلى أن عدنان المعيبد الذي ينوي التقدم إلى منصب الرئاسة، حضر اجتماع الشرفيين مع الإدارة، الذي استمر نصف ساعة قبل أن يغادر برفقة إدارة الدبل، إلى خارج القاعة حيث أتاحوا الفرصة للشرفيين من أجل النقاش حول مستقبل النادي.