الفرصة الأخيرة .. الحزم ثابت

اقتنص فريق الحزم لكرة القدم، الفرصة الأخيرة، وحافظ على وجوده في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للعام الثاني على التوالي، إثر فوزه على الخليج بركلات الترجيح 3 / 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بخسارته 1 / 2، في إياب محلق الصعود والهبوط.

وكان الحزم قد استفاد من الفوز الذي حققه في الذهاب على أرضه 1 / 0، ما أدى إلى تعادل الفريقين بهدفين بعد فوز الخليج 2 / 1. وفشل الخليج أن يكون رابع الصاعدين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، رغم أنه استهل التسجيل عبر لاعبه لاسانا ديابي (64)، ولكن الحزم نجح في العودة في الشوط الإضافي الأول بهدف التعادل عن طريق محمد الصيعري من ضربة جزاء (93)، قبل أن يضيف الخليج الهدف الثاني عن طريق لاسانا نفسه (121).

واحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية، حيث نجح الحزم في تسجيل ثلاثة أهداف، وأخفق في واحدة، بينما سجل الخليج هدفين، وفشل في مثلهما.

وكانت فرق أبها، ضمك، والعدالة قد خطفت بطاقات التأهل إلى الأضواء مباشرة، فيما هبط إلى الدرجة الأولى كل من القادسية، الباطن، وأحد.