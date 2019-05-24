إطلاق 60 قمرا صناعيا لتزويد سكان الأرض بالإنترنت

أعلنت شركة سبيس إكس أن صاروخ النقل "فالكون - 9" حمل إلى الفضاء 60 قمرا صناعيا هي المجموعة الأولى من برنامج "ستارلينك" للإنترنت العالمي.

تمت عملية إطلاق صاروخ النقل "فالكون - 9" من مطار كانافيرال الفضائي عند الساعة 5:30 صباح أمس، وبعد عملية الإطلاق هبطت المرحلة الأولى للصاروخ على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

ويذكر أن عملية إطلاق "فالكون - 9" كانت قد تأجلت عدة مرات لأسباب مناخية وتقنية مختلفة.

وغرد إيلون موسك رئيس شركة سبيس إكس، في صفحته على موقع "تويتر" بحسب "روسيا اليوم" أن "بعثة ستارلينك أصبحت أثقل حمولة لأن وزنها يعادل 18.5 طن".

وتعد "ستارلينك" شبكة أقمار صناعية من الجيل الجديد قادرة على تزويد سكان الأرض بشبكة الإنترنت. وقد بدأ تنفيذ المشروع في 22 شباط (فبراير) 2018 بتكلفة قدرها عشرة مليارات دولار. علما بأن الخبراء يعدون هذا المبلغ أقل من التكلفة الحقيقية.

يذكر أن مشروع "ستارلينك" يقوم على إطلاق 12 ألف قمر صناعي توضع في مدارين، المدار الأول سيضم 4425 قمرا على ارتفاع 1200 كم، أما المدار الآخر فسيضم 7518 قمرا على ارتفاع 340 كم، بهدف أن يتم التواصل بين الأقمار في المدارين وبين كوكب الأرض بسرعة كبيرة، بحسب ما قاله إيلون ماسك.