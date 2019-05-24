تايلاند تفرض 3 دولارات رسوما على السائحين

قال مسؤول في وزارة السياحة في تايلاند أمس إن الحكومة تعتزم فرض رسوم بقيمة 100 باهت (ثلاثة دولارات) على كل سائح يزور البلاد بحلول نهاية العام الجاري، لتغطية تكلفة التأمين الصحي على السائحين.

وقال تشوته تراشو الأمين العام الدائم في وزارة السياحة للصحافيين بحسب "الألمانية" إن الإجراء الجديد والمتوقع أن يسري في غضون ستة أشهر ضروري، ولن يكون له أثر سلبي في صناعة السياحة المزدهرة في البلاد.

ومنذ عام 2017، تدرس حكومة تايلاند جعل التأمين الصحي إلزاميا على جميع زوار البلاد، حيث إن معظمهم لا يخضعون للتأمين الصحي، ويكبدون المستشفيات التايلاندية قرابة 300 مليون باهت (9.4 مليون دولار) سنويا مقابل تكلفة علاجهم.

وأعلنت وزارة السياحة الأسبوع الماضي جعل التأمين الصحي إلزاميا بالنسبة للسكان الأجانب الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، والذين يتقدمون بطلب لتجديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم لمدة عام.

ويرتفع عدد السائحين إلى دول جنوب شرق آسيا سنويا، وقد سجلوا العام الماضي عددا قياسيا بلغ 38 مليون سائح، ومن المتوقع أن يرتفع العدد العام الجاري إلى 41 مليون سائح.