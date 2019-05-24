قريبا .. جهاز صغير يقرأ المشاعر والحالة النفسية

كشفت تقارير تقنية أن شركة أمازون تعكف على تطوير جهاز صوتي قادر على رصد مشاعر الإنسان، من خلال فحص نبرة الصوت بدقة عالية.

وحسبما نقلت شبكة "بلومبيرج"، فإن الجهاز الذي يمكن تحفيزه من خلال الصوت، قابل للارتداء، أي سيكون من الممكن وضعه على اليد مثل الساعة.

ويقوم الجهاز الذي أطلق عليه "ديلان" على مزج عدد من "مكبرات الصوت"، مع برنامج يستطيع رصد الحالة الذهنية للإنسان من خلال الصوت فقط.

ويقول الخبراء على المشروع إن الجهاز من شأنه أن يرشد الناس إلى الطريقة التي يجب عليهم أن يخاطبوا بها الآخرين، لأن الإنسان قد يكون على دراية بالحالة النفسية للآخر.

وفضلا عن ذلك، يستطيع الجهاز الثوري أن يساعد الأشخاص الذين يقومون بتحليل الأصوات بهدف رصد حالتها النفسية، وهذا قد يقدم خدمة كبيرة للتحليل الأكاديمي مستقبلا.

ومن المحتمل أن يعمل هذا الجهاز الصوتي مع تطبيق في الهاتف الذكي، وبدأت اختباراته العملية بشكل فعلي، في وقت سابق.

وتم تطوير الجهاز، في إطار تعاون مع مجموعة تقنية سبق لها أن قامت بتطوير هاتف "أمازون" ومساعد "أليكسا" الصوتي.

وتركز "أمازون" بشكل كبير على المساعدات الصوتية، منذ فترة، وتطمح إلى طرح مزيد منها في المستقبل، وفي العام الماضي، كشفت تقارير صحافية أن "أمازون" وضعت براءة اختراع لمساعد صوتي يستطيع تحديد ما إذا كان الشخص مريضا بالاستناد إلى نبرة الصوت.

ومن جانب آخر، رفض جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، مخاطبة الموظفين الذين يطالبون الشركة باتخاذ إجراء بشأن أزمة المناخ في اجتماعها السنوي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، حضر هذا الحدث نحو 50 عضوا، يمثلون 7700 ألف من الموظفين الذين وقعوا خطابا يحثون فيه "أمازون" علنا على إصلاح سياستها المناخية.

وقدم الموظفون اقتراحا في الاجتماع لطلب تقرير عام عن تأثيرات المناخ من مجلس إدارة "أمازون"، لكن اقترح المجلس تصويت المساهمين ضده ولم يتم إقراره.

وبعد فشل الاقتراح في النجاح، حاول الموظفون مواجهة بيزوس، الذي رفض الاجتماع معهم، وقالت المجموعة في بيان بعد الحدث "ابتعد جيف عن المسرح وتجاهل الموظفين ولن يتحدث إليهم"، مضيفة "تقاعس جيف وافتقاره إلى استجابة يؤكدان رفضه التعامل مع الأزمة المناخية".