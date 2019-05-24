يونايتد إيرلاينز تمدد تعليق رحلات بوينج 737 ماكس حتى 3 أغسطس

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلانيز اليوم الجمعة تمديد تعليق رحلات طائرات بوينج 737 ماكس لمدة شهر حتى الثالث من أغسطس آب وهو ما سيؤدي إلى إلغاء حوالي 40 أو 45 رحلة يوميا.

ولم تقدم الشركة سببا لقرار تمديد التعليق لكن الموعد المستهدف في أغسطس آب يجعل الشركة متماشية بشكل أكبر مع منافسيها ساوث وست إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز اللتين أوقفتا تحليق طائرات بوينج 737 ماكس حتى الخامس عشر والتاسع عشر من أغسطس آب على الترتيب.

وطائرات بوينج الأكثر مبيعا متوقفة عن الطيران منذ مارس آذار في أعقاب حادثي تحطم لطائرتين قتل فيهما 346 شخصا.

وتشغل يونايتد 14 طائرة من هذا الطراز. وكان من المقرر أن تتسلم 16 طائرة أخرى هذا العام قبل قرار وقف طيرانها.

وقال متحدث باسم يونايتد في بيان اليوم "سنواصل مراقبة العملية التنظيمية ونجري التعديلات اللازمة لعملياتنا وجدولنا الزمني بما يحقق مصلحة عملائنا الذين يسافرون هذا الصيف".