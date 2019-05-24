نمو الاقتصاد الروسي يتسارع بشكل حاد في أبريل

أظهرت بيانات اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما بوتيرة سريعة في أبريل وأن نمو الأجور فاق التوقعات، وهو ما يرسم صورة اقتصادية متباينة بعد يوم من تعديل سريع لبيانات رسمية أثار قلقا بشأن مصداقيتها.

وقالت وزارة الاقتصاد في تقرير شهري إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع إلى 1.6% على أساس سنوي في أبريل نيسان من 0.2% في مارس، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة في الناتج الصناعي.

والرقم مرتفع عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى نمو قدره 1.0%.

وتأتي الأرقام التي نشرت اليوم في أعقاب قيام وكالة الإحصاء الرئيسية في روسيا (روستات) يوم الخميس بتعديل أرقام الناتج الصناعي التي كانت نشرتها في اليوم السابق وهو ما أثار مخاوف بشأن دقتها وتسبب في تعرضها لتوبيخ من وزير الاقتصاد.

وتواجه روستات، التي وضعت تحت سيطرة وزارة الاقتصاد في 2017، تدقيقا متزايد بعد سلسلة تعديلات لبياناتها.

وقالت روستات اليوم إن الأجور الحقيقية ارتفعت 1.6% في أبريل نيسان بزيادة كبيرة من 0.2% وهو الرقم الذي توقعه محللون شملهم استطلاع رويترز.

وعدلت روستات أيضا نمو الأجور في مارس آذار من صفر إلى 2.3%.