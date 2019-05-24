"وول ستريت" تبدأ تداولاتها مرتفعة مع انحسار توترات التجارة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند اليوم بعد يوم من عمليات بيع كثيفة، في الوقت الذي تلقت فيه معنويات المستثمرين الدعم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقع فيها نهاية سريعة للنزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة مع الصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.60 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 25551.07 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.17 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 2832.41 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 47.28 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 7675.57 نقطة.