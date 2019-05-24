المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون : حان الوقت "لإنجاز بريكست"

اعتبر بوريس جونسون المرشح الاوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة انه "آن الاوان لانجاز بريكست" وذلك تعليقا على اعلان استقالتها.

وقال وزير الخارجية السابق في تغريدة "شكرا لخدماتك الدؤوبة التي قدمتها لبلادنا ولحزب المحافظين. لقد آن الاوان لمتابعة ما كانت تطالب به: الوقوف معا وانجاز بريكست".