أسهم أوروبا ترتفع بعد إشارات من ترامب بشأن التجارة

عوضت الأسهم الأوروبية بعض خسائرها اليوم الجمعة بعد أن شهدت جلسة صعبة في اليوم السابق، في الوقت الذي توقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب التجارية الدائرة مع الصين والتي هيمنت على التداولات في الأسواق المالية على مدى السنة الفائتة.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة لكنه يظل متجها صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعي والانخفاض على أساس شهري للمرة الأولى منذ عمليات بيع في نهاية العام الماضي دفعته للتراجع 15 بالمئة.

وقال ترامب مساء أمس الخميس إن الشكاوى الأمريكية بحق هواوي تكنولوجيز قد يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجاري أمريكي صيني، لكن ليس من المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين البلدين بعد.

وصعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.8 بالمئة، ليقود الارتفاع بين مؤشرات الدول بينما تصدر قطاعا السيارات والتعدين قائمة القطاعات الأفضل أداء في أوروبا.