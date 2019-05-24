نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يغادر جدة

غادر جدة اليوم، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.