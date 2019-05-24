«المصارف» تعود بالأسهم السعودية إلى اللون الأحمر .. والصفقات الخاصة ترفع السيولة 21 %

تراجعت الأسهم السعودية لتفقد 125 نقطة بنسبة 1.44 في المائة لتغلق عند 8531 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 19 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، ليغلق عند 1270 نقطة. وجاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي".

ويبدو أن عدم تحقيق المؤشر أداء أفضل من متوسط 100 يوم في الجلسة السابقة أثار مخاوف بعض المتعاملين من أن السوق حتى الآن غير قادرة على تحقيق أداء مماثل للفترة السابقة، لكن ذلك قد يكون لفترة مؤقتة، خاصة مع قرب الانضمام الفعلي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يجذب سيولة تتجاوز عشرة مليارات ريال في المرحلة الأولى، ما سيكون حافزا على تحرك السوق على نحو إيجابي.

وارتفعت السيولة 21 في المائة إلى 5.4 مليار ريال بدعم من الصفقات الخاصة، وشهدت السوق أمس تنفيذ 59 صفقة خاصة على عدد من الشركات بقيمة إجمالية بلغت 2.35 مليار ريال. من ناحية فنية مستويات 8490 نقطة كانت تشكل أعلى قمة في العام الماضي، ومع تجاوزها في مطلع العام الجاري أصبحت منطقة دعم جيدة، استطاعت السوق التماسك حولها، واستمرار ذلك سيبقي فرصا للسوق في تحقيق أداء إيجابي.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8656 نقطة، لم يحقق مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة عند 8494 نقطة فاقدا 1.87 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8531 نقطة فاقدا 125 نقطة بنسبة 1.44 في المائة. وارتفعت السيولة 21 في المائة بنحو 942 مليون ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 53 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 7.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 153 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 102 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.75 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.70 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 2.55 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "رعاية" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال، يليه "متلايف" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجنوب" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 47 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ولاء للتأمين" بنسبة 4.1 في المائة، ليغلق عند 18.02 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، وحل ثالثا "أليانز" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 22.64 ريال.

وكان الأعلى تداولا "رعاية" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 693 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 576 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية