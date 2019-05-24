وزير التعليم يدشن برامج ومشروعات جامعة المؤسس.. ويسلم شهادة الماجستير لوالدي طالبة متوفاه

رأس وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مجلس الجامعة السادس، كما دشن عدد من البرامج والمشروعات الجامعية التي تعتزم جامعة الملك عبدالعزيز تنفيذها في المجالات التعليمية والصحية وخدمة المجتمع، وذلك يوم الخميس 18/9/1440هـ أثناء زيارته لمقر الجامعة بمدينة جدة ، وبداية التقى بوكلاء وعمداء وقيادات الجامعة ،ثم استمع لشرح عن أبرز المراكز والبرامج النوعية التي طبقتها الجامعة خلال الفترة الماضية منها تأسيس مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وتجربة الجامعة من خلالها دور طلابها في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة.



عقب ذلك دشن عدداً من البرامج والمشروعات التي تتضمن بوابة اختبار نهاية البرنامج المعياري لطلبة الجامعة، ومركز الكتابة الأكاديمية بمعهد اللغة الإنجليزية ،وكذلك مركز نقل وتوطين التقنية، ومركز صناعة الفعاليات والترفيه العلمي ، وبرنامج الماجستير إدارة الفعاليات بكلية السياحة، وأيضاً معمل ابتكار للتعليم الإلكتروني، وبرنامج متابعة الجودة التعليمية في القطاعات الجامعية، إضافة لمركز تعزيز الصحة لطلبة الجامعة، والدوام المسائي لمستشفى طب الأسنان الجامعة، كما تم تدشين إجراءات مكافحة العدوى وقسم التعقيم بمستشفى الأسنان الجامعي ،والبوابة الإلكترونية لمؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الخامس لطب الأسنان، ونظام مؤشر للتقارير الإحصائية ،إلى جانب مركز الاقتصاد المعرفي.



وقام خلال جولته برفقة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي والوكلاء والقيادات بزيارة المستشفى الجامعي ، و شهد خلالها تدشين المرحلة الثانية لغرف عمليات جراحة الأطفال التي تشمل غرفة العمليات ووحدة العناية المتوسطة، وبرنامج تطوير مهارات موظفي وطلبة الجامعة في الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك الأجهزة المتطورة في التشخيص المبكر لمرض الدرن، والأجهزة الحديثة للتدريب على جراحات المخ والأعصاب بمركز المهارات السريرية.



واشتملت جولة وزير التعليم على زيارة لشركة التصوير الجزيئي الطبية المحدودة والاطلاع على مشروع (i-one) الطبي الذي يهدف لتطوير منتجات المواد المشعة الحديثة بتقنيات عالية ، وتشخيص أكبر عدد من مرضى الأورام السرطانية في المملكة، إلى جانب إجراء أبحاث ذات العائد المعرفي والاقتصادي ، ويستفيد منه المرضى من داخل وخارج المملكة، والمستشفيات الحكومية والخاصة، وأيضاً العيادات التخصصية ، وشركات التأمين.

كما كرّم الدكتور حمد آل الشيخ القطاعات الجامعية الفائزة في مجال الجودة، وتسليم شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد و والدة الطالبة أماني الشهري -رحمها الله-، وذلك عقب انتهائها من جميع المتطلبات الدراسية والمشروع البحثي ووافتها المنية قبل المناقشة، كما شاركت بالملتقى العلمي العاشر ، وإرسال ورقتها العلمية لإحدى المجلات العلمية لإجازتها واعتمادها كمنشور علمي.

واحتوت رسالة الطالبة أماني الشهري -رحمها الله- على فصل و استخلاص المركبات الحيوية من نبات اللُصيق المعروف علميًا باسم Xanthium strumarium)) حيث فَصَلت تسعة مركبات حيوية باستخدام طرق الفصل الكرومات وجرافي المتعددة ثم أثبتت التركيبات الكيميائية لكل مركب من المركبات المفصولة ،مع ملاحظة ان اثنين من المركبات المفصولة يُعدان إضافة جديده في علم المنتجات الطبيعية، و تم فصلهما لأول مره في هذه الدراسة ، كما اشتملت رسالة الطالبة -رحمها الله- على دراسة التأثير البيولوجي لجميع المركبات المفصولة على نوعين من الخلايا السرطانية و المعروفة ب HepG2 & HCT 116تحت إشراف كل من الدكتورة هاجر العرفي، والدكتور محمد غندوره



ورفع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على حرصه ووفاءه لتسليم شهادة الماجستير لوالد ووالدة الطالبة أماني الشهري ومواساة ذويها في مصابهم ، حيث تم منح الدرجة لها بعد وفاتها من منطلق المنح الشرفي ، تقديراً لجهودها المميزة أثناء الدراسة وأثناء فترة البحث وإعداد رسالة الماجستير والنتائج المبهرة التي تحصلت عليها، لافتاً إلى أن البرامج والمشروعات التي تم تدشينها خلال زيارة وزير التعليم للجامعة هي مشروعات نوعية متميزة في مجالات تعليمية وصحية ومعرفية تخدم طلاب وطالبات الجامعة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع بوجه عام.