لليوم الـ 18 .. مركز الملك سلمان يواصل إغاثة النازحين واللاجئين والمحتاجين في رمضان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 18 توزيع السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، حيث جرى توزيع 105 أطنان من السلال الرمضانية، استفاد منها 13634 لاجئا سوريا.

وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة، التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات.

ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.

كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 18 تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية الأشد فقرا، حيث جرى توزيع 1205 سلال غذائية للعائلات اللبنانية في مدينة طرابلس.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 18 تنفيذ مشروع القرية الرمضانية في مدينة طرابلس، يتضمن تقديم وجبات إفطار ساخنة للأسر الفقيرة وهدايا للأيتام من الحاضرين.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اللبناني خلال شهر رمضان المبارك.

ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 18 في توزيع السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك للفقراء والنازحين في الصومال للعام الجاري.

وجرى توزيع السلال الغذائية في مديرية السلام بمدينة هرجيسا ومحافظة فرويني، تزن 45 طنا، تتكون السلة الواحدة من المواد الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها ثلاثة آلاف فرد بواقع 500 أسرة.

وتقدم عيسى موسى محافظ دار السلام بالشكر الجزيل لحكومة المملكة على دعمها المتواصل للشعب الصومالي وإيصال المساعدات للمستحقين في شهر رمضان المبارك.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 18 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي مدينة مأرب، تم توزيع 1732 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون. وفي محافظة المهرة، تم توزيع 1224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريتي الغيضة وشحن.

كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 18 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية. ففي محافظة الضالع تم توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مدينة الضالع ومديرية قعطبة.

كما تم في محافظة أبين توزيع 1224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.