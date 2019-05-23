"منشآت" لـ"الاقتصادية": 190 ألف منشأة ناشئة بنهاية 2018 تشكل 40 % من "الصغيرة والمتوسطة"

بلغ عدد المنشآت الناشئة 190 ألفا بنهاية العام الماضي، لتشكل نسبة 40 في المائة من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 481 ألف منشأة.

وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن العمل جار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال متطلبات الموافقات اللازمة وتحديد رأس المال المطلوب اللازم لتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".

وأوضحت الهيئة، أن دراسة تأسيس البنك تضمنت تقييما للاحتياجات التمويلية وفجوات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد مخطط عام للبنك بناء على أفضل الممارسات الدولية مع تقييم الأثر المالي والاستراتيجي في هذا القطاع.

وحول أبرز برامج التحفيز والدعم التي سيتم إطلاقها خلال 2019، بينت الهيئة أن "رؤية المملكة 2030" وضعت ضمن أهدافها دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على النجاح من خلال سن أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر، وصولا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 30 في المائة.

وأضافت، لذلك تعمل "منشآت" بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها.