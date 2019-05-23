الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها منخفضة لمخاوف من اتساع نزاع التجارة مع الصين

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس، مع تخوف المستثمرين من أن يتسع نطاق النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ليصبح حرب تكنولوجيا باردة بين البلدين، في غياب أي دلائل على حل وشيك.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 118.62 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة ليفتح عند 25657.99 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.57 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 2836.70 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 90.13 نقطة أو 1.16 بالمئة إلى 7660.72 نقطة.