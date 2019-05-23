تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 مايو أيار. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 215 ألفا الأسبوع الماضي.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 220 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.

ويبلغ معدل البطالة 3.6 بالمئة، قرب أدنى مستوياته في 50 عاما.