البورصة المصرية تربح 5.1 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها عند الإغلاق

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، في مقابل اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.



وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ربح ما نسبته 0.82 في المئة ليغلق عند مستوى 13776.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (ايجي اكس 70) بنسبة 0.81 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 603.65 نقطة، وصعد مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83 في المئة ليسجل 1536.45 نقطة.



وأوضحت الاحصائيات الختامية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 5.1 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 751.6 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 411.7 مليون جنيه.



واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 10.97 مليون جنيه، و38.9 مليون جنيه، و4.1 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 2.9 مليون جنيه، و50.5 مليون جنيه، على الترتيب.