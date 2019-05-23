"العمل توقع مذكرة لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة

وقعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة لبناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في 2019 في كل من حائل وعرعر ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وأبها على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9000 فرصة وظيفية في 2022 وذلك بإستهداف برامج التدريب النسائية والتي تعتبر نشاطا وليدا على سوق العمل والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة على أن يتم مستقبلا إدراج برامج التدريب الرجالية وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.