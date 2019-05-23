تقرير : الصناديق السيادية تزيد استثمارات رأس المال المغامر

أظهر بحث جديد اليوم أن صناديق الثروة السيادية استثمرت في شركات التكنولوجيا غير المدرجة في 2018 بأكثر من أي عام مضى منذ 2015 مع انكماش أسواق الأسهم بسبب تراجع الطروح العامة الأولية وعمليات إعادة شراء الأسهم الضخمة. وبحسب تقرير 2018 من المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تضاعف التزام صناديق الثروة بالشركات التي مازالت في مراحلها المبكرة إلى مثليه مقارنة مع العام السابق في حين زاد عدد الصفقات عند مرحلة تمويل التوسع بأكثر من 40%.