ذا تايمز: توقعات أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية ماي استقالتها غداً

ذكرت صحيفة ذا تايمز دون أن تنقل عن مصدر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها يوم الجمعة. وقالت الصحيفة إن ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين.